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Торги по выбору инвестора для полигона ТКО Челябинска снова могут отменить
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Торги по выбору инвестора для полигона ТКО Челябинска снова могут отменить 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Фирма из Волгограда снова требует отменить торги по выбору концессионера по созданию инфраструктуры для обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Челябинском кластере, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Жалобу в Челябинское УФАС подало ООО «Спецпроект», входящее в группу компаний «Чистый город». Претензии возникли к открытому конкурсу, организатором которого является министерство экологии Челябинской области. Итоги торгов должны быть подведены 9 июня. Согласно документации соглашение продлится 25 лет, предельный объём инвестиций должен составить не более 3,54 млрд рублей. Пока на участие в конкурсе подана только одна заявка — от АО «Управление отходами» из Москвы.
«По мнению представителей «Спецпроекта», текущие условия конкурсного отбора сформированы так, чтобы не допустить компанию до участия в торгах. В жалобе указано, что положения документации противоречат требованиям Закона о концессионных соглашениях и Закона о защите конкуренции. В частности, к потенциальным концессионерам предъявляется требование о подтверждении финансовой состоятельности — размере чистых активов не менее 177 млн рублей. Компания полагает, что оно является чрезмерным и незаконным», — отмечают в антимонопольном органе.
Заседание комиссии Челябинского УФАС России назначено на 5 апреля 2018. Отметим, что ранее антимонопольщики уже аннулировали данные торги по выбору концессионера. Тогда жалоба специалистов «Спецпроекта» была признана обоснованной. УФАС пообещало возбудить административное дело в отношении должностного лица минэкологии.
Отметим, что буквально накануне губернатор Челябинской области поручил закрыть свалку в Челябинске до 1 июля 2018 года. Руководство регионального министерства экологии заверило, что поручение будет исполнено в срок.
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