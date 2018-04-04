Цены в кафе аэропортов снизятся на 20 — 35% к концу апреля

Домодедово и В аэропортах Шереметьево Жуковский » к концу апреля должны обновиться ценники в кафе, снижение составит в среднем 20–35%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Дмитрия Стрельникова.

Стрельников отметил, что цены на еду и воду в аэропортах упадут на 20-35%. Он добавил, что компаниям, которые завышают цены, грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей. За повторные нарушения штрафы будут расти, отмечается в материале.