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Цены в кафе аэропортов снизятся на 20 — 35% к концу апреля
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Цены в кафе аэропортов снизятся на 20 — 35% к концу апреля 

Вести Подмосковья 48 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский» к концу апреля должны обновиться ценники в кафе, снижение составит в среднем 20–35%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Дмитрия Стрельникова.
Стрельников отметил, что цены на еду и воду в аэропортах упадут на 20-35%. Он добавил, что компаниям, которые завышают цены, грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей. За повторные нарушения штрафы будут расти, отмечается в материале.
В настоящее время все соответствующие материалы направлены в Федеральную антимонопольную службу для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел.
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