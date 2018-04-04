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Нефть дешевеет более чем на 1%
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Нефть дешевеет более чем на 1% на нарастающей геополитической напряженности 

Прайм 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду днем заметно снижаются, так как трейдеры реагируют на новости о введении Китаем торговых пошлин в отношении товаров из США, а также ждут статистики от Минэнерго США по запасам в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.48 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,23%, до 67,28 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,4% — до 62,62 доллара за баррель.
Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.
В ответ на действие США госсовет Китая в среду объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований американских товаров, среди которых соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.
Как отмечает в интервью агентству Рейтер стратег BNP Paribas Гарри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), геополитическая ситуация сегодня является главным драйвером для нефтяных котировок. При этом аналитик отмечает корреляцию между ценами на нефть и рынком акций: ожидающееся снижение фондовых индексов США повлечет за собой дальнейшее удешевление нефти, считает Чилингирян.
Вместе с тем, инвесторы в среду ждут данных от минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 марта. По оценкам экспертов, запасы увеличились на 246 тысяч баррелей до 430,1 миллиона баррелей.
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