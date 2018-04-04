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SCI GLOBAL RAIL INDEX свидетельствует о сохранении позитивного климата в ж/д индустрии
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SCI GLOBAL RAIL INDEX свидетельствует о сохранении позитивного климата в ж/д индустрии 

ТАСС 59 минут назад
ГАМБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Значения индекса SCI GLOBAL RAIL INDEX, составляемого на основе регулярных опросов более 100 топ-менеджеров компаний железнодорожной отрасли, свидетельствуют о сохранении позитивного климата в индустрии.
50% опрошенных руководителей сообщили о растущем спросе на товары и услуги отрасли, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Это подтверждают также и данные об увеличении портфеля заказов машиностроительных и инженерных компаний.
С другой стороны, участники опроса достаточно сдержанно оценили перспективы развития рынка в предстоящие полгода. 77% респондентов ожидают, что объемы бизнеса не вырастут, но останутся на том же уровне. Аналитики SCI Verkehr объясняют острожный прогноз опасениями того, что продолжающийся рост может исчерпать возможности производителей.
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