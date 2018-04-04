Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 1,4%

Годовая инфляция в зоне евро в марте составила 1,4% против 1,1% в феврале текущего года. Такова предварительная оценка европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру Брюсселе . В начале года показатель составлял 1,3%.

Согласно первичной оценке, продукты, табак и алкоголь подорожали в марте в годовом выражении на 2,2% по сравнению с 1% в феврале. Далее следуют энергетический сектор (2% по сравнению с 2,1% в феврале), услуги (1,5% по сравнению с 1,3%) и неэнергетические промышленные товары (0,2% по сравнению с 0,6%).