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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 1,4%
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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 1,4% 

Банки.ру 56 минут назад
Годовая инфляция в зоне евро в марте составила 1,4% против 1,1% в феврале текущего года. Такова предварительная оценка европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. В начале года показатель составлял 1,3%.
Согласно первичной оценке, продукты, табак и алкоголь подорожали в марте в годовом выражении на 2,2% по сравнению с 1% в феврале. Далее следуют энергетический сектор (2% по сравнению с 2,1% в феврале), услуги (1,5% по сравнению с 1,3%) и неэнергетические промышленные товары (0,2% по сравнению с 0,6%).
Согласно прогнозу ЕЦБ, инфляция не вернется к целевому значению (чуть менее 2%) до 2020 года.
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