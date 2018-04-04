Цена проезда в автобусах нескольких маршрутов вырастет в Кургане

Перевозчики заявили о повышении стоимости билетов в два этапа. С 9 апреля 24 рубля придётся платить пассажирам на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359. На маршрутах № 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 изменения вступают в силу с 16 апреля.