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Цена проезда в автобусах нескольких маршрутов вырастет в Кургане
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Цена проезда в автобусах нескольких маршрутов вырастет в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Перевозчики заявили о повышении стоимости билетов в два этапа. С 9 апреля 24 рубля придётся платить пассажирам на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359. На маршрутах № 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 изменения вступают в силу с 16 апреля.
Напомним, ранее суд по требованию регионального УФАС признал 22 компании-перевозчика в Кургане виновными в ценовом сговоре, речь шла о практически одновременном подорожании проезда с 18 до 20 рублей в феврале 2016 года. С этого времени цены в курганских автобусах успели подняться до 23 рублей.
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