ЦБ заявил о маскировке финансовых пирамид под ICO

Банк России заявил о маскировке финансовых пирамид под ICO. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах Московской биржи.

«Сейчас значительная часть финансовых пирамид действительно маскируется под ICO, это проблема в первую очередь не внутрироссийская, это международная проблема, связанная ещё и с тем, что фактически идёт оказание трансграничных псевдофинансовых услуг», — сказал он.

Лях не уточнил, сколько таких «пирамид» выявлено в настоящий момент, и сколько составил нанесённый ими ущерб.