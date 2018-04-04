ЦБ заявил о маскировке финансовых пирамид под ICO 

Банк России заявил о маскировке финансовых пирамид под ICO. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах Московской биржи.
«Сейчас значительная часть финансовых пирамид действительно маскируется под ICO, это проблема в первую очередь не внутрироссийская, это международная проблема, связанная ещё и с тем, что фактически идёт оказание трансграничных псевдофинансовых услуг», — сказал он.
Лях не уточнил, сколько таких «пирамид» выявлено в настоящий момент, и сколько составил нанесённый ими ущерб.
«В России это тоже есть, но связано это с тем, что многие распространяют свои ICO и "пирамиды" из зарубежа», — подвёл итог Лях.