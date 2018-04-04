Цифровая трансформация Московской биржи — о чем говорил Борис Блохин на FinTech Russia

Трейдер Московской биржи Борис Блохин рассказал о новых подходах к работе с клиентами на бирже и цифровизации финансовых услуг. За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy. Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование». Презентация с выступления Бориса: Все материалы с конференции доступны по тегу. В конце выступления спикер ответил на вопросы слушателей. Ответы появятся здесь. «Народное интервью» и интерактив со спикерами FinTech Russia стали возможны благодаря нашему партнеру — компании WhenSpeak.