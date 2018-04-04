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Цифровая трансформация Московской биржи — о чем говорил Борис Блохин на FinTech Russia
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Цифровая трансформация Московской биржи — о чем говорил Борис Блохин на FinTech Russia 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Трейдер Московской биржи Борис Блохин рассказал о новых подходах к работе с клиентами на бирже и цифровизации финансовых услуг.
За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy.
Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование».
Презентация с выступления Бориса:
Все материалы с конференции доступны по тегу.
В конце выступления спикер ответил на вопросы слушателей. Ответы появятся здесь.
«Народное интервью» и интерактив со спикерами FinTech Russia стали возможны благодаря нашему партнеру — компании WhenSpeak.
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