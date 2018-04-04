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Донорскую акцию «Длинный четверг» проведут в Новом Зыковском
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Донорскую акцию «Длинный четверг» проведут в Новом Зыковском 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Акцию «Длинный четверг» проведут 3 мая в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии, который расположен в Новом Зыковском проезде. В этот день доноров будут принимать с 8.00 до 19.00, а не до 14.00, как обычно. Об этом сообщила ведущий специалист отдела развития донорского движения НМИЦ гематологии Александра Ахремцова.
— В четверг, 3 мая, желающие смогут не только сдать кровь, но и пройти процедуру типирования, чтобы вступить в базу потенциальных доноров костного мозга, — пояснила Ахремцова.
Добавим, что сдать кровь и ее компоненты в рамках акции смогут только повторные доноры — те, кто хотя бы раз делал это в НМИЦ гематологии.
Адрес гемацентра: Новый Зыковский проезд, д. 4. (мю)
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