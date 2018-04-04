Брейнард предупредила о высоких ценах на активы

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лаэль Брейнард заявила, что стоимость акций и других активов по-прежнему высока по историческим меркам, несмотря на произошедшую ранее в этом году коррекцию. Об этом сообщает CNBC.

Член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард. Фото: EPA/JIM LO SCALZO

"Оценки в широком спектре рынков кажутся повышенными по отношению к историческим нормам, даже с учетом недавних движений", — сказала Брейнард во время выступления в Нью-Йорке во вторник. Цены на многоквартирные дома и коммерческую недвижимость также выросли, а ставки капитализации «достигли исторических минимумов», добавила она. Помимо акций и недвижимости, Брейнард также указала на криптовалюты, такие как биткоин, которые испытали резкий обвал цен в этом году после ралли в 2017 году. "Эти рынки могут поднимать важные вопросы защиты инвесторов и потребителей, и некоторые из них, по-видимому, особенно уязвимы для рисков отмывания денег, — сказала она. — Как и на других высоко спекулятивных рынках, индивидуальные инвесторы должны быть осторожны, чтобы понять возможные ловушки этих инвестиций и потенциал для потерь". "Несмотря на повышенные оценки активов, общие риски для финансовой системы остаются умеренными, во многом потому что важные финансовые реформы побудили крупные банковские учреждения создавать мощные резервы капитала и ликвидности", — отметила Брейнард.

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