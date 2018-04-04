Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производственных запасов, производства напитков и табачных изделий и химической промышленности и фармацевтики.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share снизился на 0,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Kelsey Developments PLC (CM:KDL), которые подорожали на 8,20 п. (24,85%), закрывшись на отметке в 41,20. Котировки People’s Merchant Finance PLC (CM:PMB) выросли на 1,80 п. (16,36%), завершив торги на уровне 12,80. Бумаги Blue Diamonds Jewellery Worldwide PLC (CM:BLUE) выросли в цене на 0,100 п. (12,50%), закрывшись на отметке 0,900.

Лидерами падения стали акции Nuwara Eliya Hotels Co PLC (CM:NEH), цена которых упала на 246,30 п. (18,29%), завершив сессию на отметке 1.100,50. Акции Hunter&Company PLC (CM:HUNT) поднялись на 84,80 п. (17,13%), закрывшись на уровне 410,20, а Distilleries Company of Sri Lanka PLC (CM:DIST) снизились в цене на 3,60 п. (14,46%) и завершили торги на отметке 21,30.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (111) превысило количество закрывшихся в минусе (53), а котировки 56 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,81%, или 1,15, достигнув отметки $62,36 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,76%, или 1,20, до $66,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,69%, или 9,20, до отметки $1.346,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,22% до 219,650, а котировки USD/LKR повысились на 0,11%, достигнув отметки 155,980.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 89,80.