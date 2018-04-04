Porsche выплатит сотрудникам рекордную премию

В связи с лучшими показателями продаж за всю историю существования Porsche, немецкий производитель решил наградить своих сотрудников специальным бонусом — премией до 9656 евро (примерно 11 864 долларов).

Согласно решению руководства Porsche, бонус будет состоять из двух компонентов: первый — 8600 евро (или 10 566 долларов) за «исключительную работу персонала в течение 2017 финансового года», а второй — специальный взнос в размере 700 евро (860 долларов) по пенсионной программе. Помимо этого, сотрудники Porsche AG получат премию в размере 356 евро (эквивалентно 437 долларов) в честь 70 летнего юбилея с момента выпуска первого автомобиля. Выплаты коснуться 23 тысяч человек, причем конечная сумма будет зависеть от рабочего графика и продолжительности сотрудничества.

«Сотрудники Porsche заслуживают каждый цент бонуса, который они получают в этом году», — сказал представитель Porsche. «В конце концов, эти выдающиеся результаты не были вручены нам на тарелке, а были достигнуты с большим трудом. Вот почему я очень горжусь командой Porsche и их выдающейся работой. Наш девиз: меньше говорить, больше делать».

Поставки автомобилей Porsche увеличились на 4 процента, в течение 2017 финансового года, до 246 000 единиц. Это привело к получению дохода в размере 23,5 миллиардов евро (примерно 29 миллиарда долларов) и расширению штата сотрудников до 29 777 человек, что на 8 процентов больше, нежели было ранее. Напоминаем, в конце 2016 финансового года сотрудники компании были вознаграждены премией в размере 9 111 евро (11 194 долларов), за год до этого они получили 8 911 евро (10 948 долларов), а еще ранее — 8600 евро (10 566 долларов).