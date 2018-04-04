Десять лучших образов Меган Маркл, которые вы сможете повторить

В целом стиль Меган Маркл довольно сдержанный: незамысловатые фасоны, почти полное отсутствие принтованных тканей, преобладание темных и нейтральных тонов. По этой причине можно утверждать, что выбранные ею сочетания придутся по нраву большинству женщин.

Белое пальто + темное платье-футляр

Пальто Max Mara, цена: 1 695 евро; платье P. A. R. O. S. H, цена: 434 евро; туфли Aquazzura, цена: 695 долларов

Меган довольно часто создает контрастные образы с базовым белым цветом. Для своего первого официального появления на публике девушка выбрала темно-зеленое платье-футляр длиной ниже колена с неброским бантом на талии и кипенно-белое пальто с запахом. Завершили образ бежевые замшевые туфли D’Orsаy с тонкими перекрестными ремешками спереди.

Легинсы + мохеровый свитер

Легинсы Laurent, цена: 2 330 долларов. ; свитер Carven, цена: 245 долларов. ; рубашка Misha Nonoo, цена: 185 долларов. ; туфли Roger Vivier, цена по запросу; сумка J.Crew, цена: 88 долларов

Меган демонстрирует удачный пример сочетания разных фактур: кожаные легинсы, мягкий мохеровый свитер, замшевые туфли D’Orsаy. Также она надела белую рубашку — один из своих любимых предметов гардероба, дополнила образ сумкой-кошельком средних размеров.

Блейзер + шорты

Шорты J. Crew, цена: 45 долларов. ; блейзер J.Crew, цена: 168 долларов. ; блуза Stella McCartney, цена: 490 евро; сумка Ralph Lauren, цена: 178 долларов. ; лодочки Alexander McQueen, цена по запросу

Повторить этот стильный ансамбль достаточно легко. Если найти комплект не получается, то попробуйте скомбинировать две вещи цвета морского флота. Хорошо, если это будет тонкая шерсть. Под блейзер стоит надеть шелковый топ, белую или нежно-розовую блузку. Меган выбрала лодочки с металлическим блеском и сумку цвета фуксии, что демонстрирует ее тонкий вкус.

Обратите внимание на яркую сумку цвета фуксии в магазине Ital-kozha.ru.

Сумка женская Leo Ventoni в Ital-kozha.ru, цена: от 12 610 руб.

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Что: сумка женская Где: интернет-магазин Ital-kozha.ru Телефон: +7 (495) 788-95-77 Сайт: ital-kozha.ru Темно-синее пальто + белый свитер

Пальто Beulah, цена: 910 долларов. ; свитер Lands’ End, цена: 43 евро; брюки Alexander McQueen, цена по запросу; сумка Aspinal, цена: 295 долларов. ; лодочки Manolo Blahnik, цена: 625 долларов.

Этот образ невесты принца настолько понравился поклонницам, что пальто цвета морского флота с белой отделкой от J.Crew, сумку такого же оттенка от Altuzarra и черные укороченные брюки от Alexander Wang в продаже уже не найти. Зато можно вдохновиться этим элегантным и изысканным образом и создать что-то свое. Советуем поискать длинное приталенное пальто темно-синего цвета с глубоким вырезом и носить его с молочно-белым вязаным свитером под шею. Изящность ног подчеркнут брюки и черные замшевые лодочки. Завершит наряд небольшая сумка-седло в тон пальто.

Приталенное пальто с поясом темно-синего цвета представлено в ZERI.

Публикация от Одежда и аксессуары ZERI (@__zeri__)

13 Мар 2018 в 7:33 PDT Пальто ZERI, цена: от 12 900 руб.

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Светлое пальто + темно-зеленая юбка

Пальто Wallis, цена: 52 доллара. ; юбка на Amazon.com , цена: 18 долларов. ; свитер Everlane, цена: 100 долларов. ; сумка на Amazon.com, цена: 52 доллара. ; туфли на Amazon.com, цена: 53 доллара

Меган выбрала такой образ для официального визита, а вы можете взять его за основу весеннего офисного ансамбля. Кашемировый свитер цвета слоновой кости, темно-зеленая юбка годе или юбка миди с воланом и светлое пальто с напоминающим водопад воротом — беспроигрышный вариант. Если хотите выглядеть точно так же, как и Маркл, придется постараться, чтобы найти коричневые лодочки из велюра. И не забудьте об аккуратной сумочке.

Сумка женская Borsa Agata​ в магазине «Три сундука», цена: от 1 190 руб.

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Что: сумка женская Где: интернет-магазин «Три сундука» Телефон: +7 (800) 555-69-85 Сайт: 3sunduka.ru Total black look

Пальто Reiss, цена: 465 долларов. ; джинсы Alexander McQueen, цена по запросу; водолазка Wolford, цена: 250 долларов. ; шарф Everlane, цена: 88 долларов. ; сумка DeMiller, цена: 375 евро; челси Tabitha Simmons, цена: 825 долларов

Актриса появляется на публике и в грамотно составленных образах total black look. Самый известный выход был в Кардифе. Меган соблюдает все правила стиля: комбинирует разные фактуры (пальто из шерсти, шелковый пояс, джинсы из денима, замшевые челси, вязаный свитер), добавляет яркий акцент с помощью аксессуара (в данном случае это сумка-седло), подчеркивает глаза выразительным макияжем. Если такой ансамбль кажется мрачноватым, можно разбавить его еще и шарфом нейтрального оттенка.

Клетчатое пальто + расклешенные брюки

Пальто Burberry, цена: 2 895 долларов. ; брюки Veronica Beard, цена: 395 долларов. ; лодочки Manolo Blahnik, цена: 625 долларов. ; водолазка Wolford, цена: 250 долларов. ; сумка Strathberry, цена: 545 долларов

Двубортная модель пальто длиной ниже колена, неброская клетка, расклешенные черные брюки и водолазка — все это создает эффект непринужденности. Шика образу добавляет темно-зеленая сумка Strathberry. Кстати, это один из самых любимых оттенков Меган.

Плиссированное платье + косуха

Платье Aritzia, цена: 185 долларов. ; косуха Mango, цена: 170 долларов. ; туфли Sarah Flint, цена: 395 долларов

На открытии соревнований Invictus Games, основанных принцом Гарри, Меган выделялась из толпы благодаря косухе и платью с плиссированной юбкой оттенка бургунди. Предлагаем взять на заметку этот непревзойденный дуэт. Чтобы походить на Меган, следует выбирать платье и куртку близких оттенков одного цвета. О том, с чем еще носить косуху, можно почитать в другой нашей статье.

Полосатый кроп-топ + черная юбка миди

Топ Alice+Olivia, цена: 278 долларов. ; юбка Stella McCartney, цена: 805 евро; лодочки Ralph Lauren, цена: 695 долларов. ; клатч Roger Vivier, цена по запросу

Еще один простой, но любопытный наряд Меган. Черно-белый полосатый топ с длинными рукавами (его можно заменить моделью без рукавов), атласная черная юбка миди, бежевые лодочки и компактный белый клатч выглядят весьма гармонично и практично.

Total white look

Кюлоты River Island, цена: 80 долларов. ; топ Misha Nonoo, цена: 140 долларов. ; босоножки Veronica Beard, цена: 495 долларов

Не чужд девушке и смелый total white look. Маркл умело сыграла на контрастах фасонов и скомбинировала широкие брюки палаццо и облегающую футболку, поэтому выглядит высокой и стройной. Вы можете сочетать кюлоты с топом, а в качестве обуви выбрать босоножки с металлическим блеском.

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