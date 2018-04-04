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Сооснователь Apple рассказал о своем опыте использования биткоина
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Сооснователь Apple рассказал о своем опыте использования биткоина 

Банки.ру 1 час назад
Сооснователь Apple Стив Возняк поделился своей историей «общения» с биткоином. Он сделал особый акцент на том, что не пытался заработать с помощью биткоина, а лишь постигал основы его применения на практике.
«Я не инвестор, я аполитичен в этом плане. Другое дело, что так просто получилось. Если честно, я никогда не использовал какие-то финансовые приложения в своем iPhone, чтобы что-то купить или продать, — сказал Возняк. — Я действительно чуть ранее покупал биткоины, просто хотел поэкспериментировать, было интересно, как это пойдет. Я нашел сайт, на котором можно было купить какие-то товары за биткоины, и начал покупать то и это», — рассказал Возняк в ходе своего выступления на «АМОКОНФ-2018».
По его словам, у него была определенная цель — хотелось найти максимальное количество точек продаж товаров и услуг, принимающих биткоины. Возняк искал рестораны, кофешопы и отели, которые брали в оплату «битки», а также банкоматы, «заточенные» на эту виртуальную валюту.
«Биткоин мне был нужен только для того, чтобы поэкспериментировать, как с этим можно жить в мире. В итоге я все (биткоины) продал, и на этом для меня эксперимент закончился», — резюмировал Возняк.
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