Ещё
Сооснователь Apple: «Лишних денег у меня нет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сооснователь Apple: «Лишних денег у меня нет» 

Банки.ру 1 час назад
Сооснователь Apple Стив Возняк считает, что материальные блага нередко портят человека, а сам он старается избавляться от них. Такую позицию Возняк выразил в рамках своего выступления на «АМОКОНФ-2018».
«Я не хотел стать богатым, деньги для меня были не важны. Я хотел быть инженером в Hewlett-Packard всю свою жизнь, — признается Возняк. — Я вообще не хотел стать генеральным директором, мне лишние деньги были абсолютно не нужны. Я просто вообще любил инженерное искусство, я любил копаться с программным обеспечением. Это все, что мне нужно было для жизни, это то, что я любил».
Сооснователь Apple пояснил, что когда он стал «сверхбогатым», то сразу же начал раздавать деньги — институтам, школам, университетам, нуждающимся людям.
«Мне эти деньги были не нужны. Я не хотел чем-то отличаться от обычного человека на улице, — вспоминает Возняк. — Для меня этот статус был не нужен». Из-за своих убеждений он даже приобрел дом в ипотеку.
«И вот сейчас я выступаю, просто чтобы прокормить себя и семью, — говорит Возняк. — Лишних денег у меня нет».
Он согласен, что успех всегда сопровождается деньгами, но сетует на то, что деньги меняют человека, зачастую делая его хуже, превращая его «в машину».
Банки.ру: последние новости
Клименко призвал беречь «себя и своих близких» после решения Бузовой выпустить криптовалюту Tele2 и «ОнЛайм» запустили совместную акцию «20% на счет» ЦБ: финансовые пирамиды маскируются под ICO
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию74
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»280
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда522
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна70
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение