Сын экс-президента Молдавии получил тюремный срок

Сын экс-президента Молдавии (1996-2001) Петра Лучинского, Кирилл осужден на 5,5 года тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в отмывании денег.

Кроме тюремного срока Лучинского оштрафовали на 27,5 тыс. леев (около 1,6 тыс. долларов) и лишили права занимать определенные должности в течение четырех лет.

«Применяется наказание в виде 5 лет и шести месяцев лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа и штраф в размере 27,5 тыс. леев (около 1,6 тыс. долларов) с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет», — передает ТАСС приговор судьи Елены Кожокарь.

Сам Лучинский вины не признал. После оглашения приговора он заявил, что стал «жертвой преследований по политическим мотивам», а приговор «был написан заранее».