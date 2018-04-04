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Сын экс-президента Молдавии получил тюремный срок
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Сын экс-президента Молдавии получил тюремный срок 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Сын экс-президента Молдавии (1996-2001) Петра Лучинского, Кирилл осужден на 5,5 года тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в отмывании денег.
Кроме тюремного срока Лучинского оштрафовали на 27,5 тыс. леев (около 1,6 тыс. долларов) и лишили права занимать определенные должности в течение четырех лет.
«Применяется наказание в виде 5 лет и шести месяцев лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа и штраф в размере 27,5 тыс. леев (около 1,6 тыс. долларов) с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет», — передает ТАСС приговор судьи Елены Кожокарь.
Сам Лучинский вины не признал. После оглашения приговора он заявил, что стал «жертвой преследований по политическим мотивам», а приговор «был написан заранее».
Обвинение считает Лучинского причастным к громкому коррупционному скандалу с хищением 1 млрд долларов из трех молдавских банков («Банка Сочиалэ», «Банка де экономий» и «Унибанк»), которыми руководил мэр города Оргеев бизнесмен Илан Шор.
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