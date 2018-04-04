Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии за год вырос на 20%

ЧЕРКЕССК , 4 апреля. / ТАСС /. Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии (КЧР) 2017 году составил более $174,5 млн Это выше показателей предыдущего года на 20,1%, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

Германия, Япония, Италия и "В 2017 году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Карачаево-Черкесии составил 174,581 млн долларов США, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 20,1%. Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья. Наибольший товарооборот был реализован с такими странами как Китай Турция ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году экспортно-импортные операции в Карачаево-Черкесии осуществлял 51 участник внешнеэкономической деятельности. «На одного участника ВЭД приходится в среднем 3,42 тыс. долларов США внешнеторгового оборота. В 2016 году количество участников внешнеэкономический деятельности составляло 41 единиц, на одного участника приходилось 3,4 тыс. долларов США», — добавили в ведомстве.

В основе экспорта республики — продукция химической промышленности — 53,7%, текстиль, текстильные изделия и обувь — 15,3%, продовольственные товары и сырье в структуре экспортируемых товаров составили 16,1%. Основу импорта региона составляет машиностроительная продукция с долей 75,7% стоимостных объёмов.

Ранее сообщалось, что власти КЧР для дальнейшего развития внешнеторговой деятельности планируют в 2018 году открыть в Черкесске центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, который позволит создать благоприятные условия для развития экспорта республики.