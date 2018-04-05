Акцию «Тотальный диктант» проведут в Российской государственной библиотеке

Ежегодная общеобразовательная акция «Тотальный диктант» в третий раз пройдет в Российской государственной библиотеке 14 апреля.

В Румянцевском зале соберутся все желающие проверить свою грамотность. Текст прочитает популярный актер театра и кино Александр Петров , сообщили на официальном сайте учреждения.

По словам организаторов, Румянцевский читальный зал — одна из самых уютных площадок для проведения мероприятия: исторические интерьеры созданы специально для чтения и письма.

Для участия в «Тотальном диктанте» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Желающих ждут в 14:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 1.