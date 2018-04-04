5 регионов России с самым дешевым жильем

Специалисты Минстроя провели ежеквартальный мониторинг средней стоимости жилья в регионах. Эти данные нужны для расчета размеров социальных выплат льготным категориям гражданам, как например, молодые или многодетные семьи, военные, участники боевых действий и др.

Как оказалось, далеко не всегда средняя стоимость недвижимости связана с тем, насколько развита экономика того или иного субъекта Федерации и в числе регионов-аутсайдеров можно обнаружить совершенно неожиданные названия. Как выглядит пятерка регионов с самой низкой стоимостью квадратного метра? — подробности в нашей галерее.

Средняя стоимость кв. метра: 28,1 тыс. рублей

Из всех объектов недвижимости наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры. Двухкомнатные покупают реже, хотя цена на них по сравнению с однушками может разниться в 20%. Частные дома пользуются достаточным спросом. Но только те, которые не дороже 2,5 млн рублей.

Средняя стоимость кв. метра: 28,3 тыс. рублей

Столь невысокую цену эксперты связывают со спецификой республики. Наибольшим спросом в Кабардино-Балкарии пользуются частные дома. Именно такому виду недвижимости отдают предпочтение те, кто хочет жить как в сельской местности, так и в городах.

Средняя стоимость кв. метра: 28,4 тыс. рублей

По итогам третьего квартала 2017 года именно Калмыкия возглавляла рейтинг регионов с самым недорогим жильем. Тогда квадратный метр стоит всего 26 тысяч рублей, что являлось минимальной отметкой по стране. Но за последние девять месяцев цена одного «квадрата» возросла на 2,4 тыс. рублей.

Средняя стоимость кв. метра: 30,8 тыс. рублей

Тот факт, что Челябинская область является одним из ключевых промышленных центров страны, является для местного рынка недвижимости скорее негативным, чем позитивным фактором.

Неблагоприятная экологическая обстановка и суровый климат приводят к тому, что даже многие местные жители хотят приобрести недвижимость в других регионах. Есть вероятность, что в третьем квартале стоимость метра упадет еще примерно на 2-3%.

Средняя стоимость кв. метра: 31,2 тыс. рублей