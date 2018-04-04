Минстрой намерен вдвое повысить плату за капремонт в Карелии

С 1 января 2018 года взнос на капремонт составляет 7 рублей 60 копеек за один квадратный метр жилья, однако власти республики не намерены останавливаться на этом.

О планах по повышению минимального размера взноса за капитальный ремонт на брифинге в правительстве рассказал министр строительства Олег Ермолаев . По словам главы республиканского Минфина, в перспективе планируется поэтапно повышать размер платы до 15 рублей 22 копеек за один квадратный метр общей площади в месяц. Такое повышение, с точки зрения представителя ведомства, необходимо для полного выполнения региональной программы капремонта. При этом на счетах республиканского фонда капремонта осталось более 500 миллионов рублей, которые он не успел истратить.

Напомним, в 2016 году размер взноса не менялся и составлял 6 рублей 30 копеек, в 2017 году был увеличен до 6 рублей 90 копеек. С 1 января 2018 года размер платы составляет 7 рублей 60 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в месяц. Как сообщается на сайте правительства республики, «в сравнении с другими регионами северо-запада, это средний показатель».