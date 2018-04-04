Консолидация увеличила прибыль контейнерных линий в 2017 году

Тем не менее, хотя финансовые показатели линий в 2017 году были значительно лучше итогов 2016 года, аналитик предупреждает, что этот рост еще не означает «полного восстановления» рынка, и длящийся уже восемь лет кризис судоходной отрасли еще не преодолен.

Глава SeaIntel Алан Мерфи отметил, что хотя итоги прошлого года в целом значительно лучше, кризис продолжается, а путь к восстановлению будет «долгим и трудным».

Итоги всех основных линий, публикующих свою отчетность, показывают значительное увеличение выручки по итогам 2017 года. Темпы роста варьируются от 15,3% у OOCL до 47% у Hapag-Lloyd. По оценкам SeaIntel, значительную часть роста обусловила «беспрецедентная консолидации отрасли».

Семь операторов закончили год с положительным показателем операционной прибыли EBIT, всем линиям удалось значительно улучшить его. При этом SeaIntel отмечает, что видна и прямая зависимость между динамикой EBIT в 2017 году и масштабом оператора.

EBIT CMA CGM в 2017 году составил 1,58 млрд долларов США, что более чем в два раза превышает показатель Maersk Line на втором месте (700 млн долларов) и в три раза Hapag-Lloyd на третьем месте (493 млн долларов).

Совокупная EBIT CMA CGM и Maersk Line за последние семь лет превышает 6 млрд долларов.

Все публичные операторы сообщили о продолжающемся уже по меньшей мере два года росте объемов перевозок. При этом объемы CMA CGM и Hapag-Lloyd выросли за последние восемь лет на 141% и 111% соответственно. И хотя в прошлом году, рост был в основном обусловлен эффектом от слияния с APL и UASC, в долгосрочной перспективе прослеживается четкий органический рост.

Рост объемов Maersk Line, OOCL и ZIM за последние восемь лет находится в диапазоне от 46% до 59%, объемы японской K Line за этот период практически не изменились.