Волгоградский госуниверситет приглашает на «Тотальный диктант»

ВолГУ выступит площадкой проведения акции «Тотальный диктант» в Волгограде 14 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, автором диктанта в этом году стала российская писательница Гузель Яхина . Участникам акции прочитают три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер». Они повествуют об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Добавим, что регистрация на диктант стартовала уже 4 апреля. Кроме ВолГУ написать его можно будет еще в областной библиотеке Горького. В Волгограде диктант начнется в 14:00.