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Волгоградский госуниверситет приглашает на «Тотальный диктант»
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Волгоградский госуниверситет приглашает на «Тотальный диктант» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
ВолГУ выступит площадкой проведения акции «Тотальный диктант» в Волгограде 14 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, автором диктанта в этом году стала российская писательница Гузель Яхина. Участникам акции прочитают три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер». Они повествуют об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
Добавим, что регистрация на диктант стартовала уже 4 апреля. Кроме ВолГУ написать его можно будет еще в областной библиотеке Горького. В Волгограде диктант начнется в 14:00.
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