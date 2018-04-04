Незаконный вывоз в Болгарию около 117,5 тыс. долл. пресекли на таможне в Домодедово 

Россиянин пытался вывезти из Москвы в Бургас незадекларированные денежные средства на сумму около 117,5 тыс. долл., сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.
«Сотрудники Домодедовской таможни остановили на «зеленом» коридоре 43-летнего гражданина России, вылетающего в Бургас (Болгария — прим. Агентства «Москва»). В рюкзаке мужчины при досмотре были обнаружены наличные денежные средства общей суммой 117 тыс. 470 долл. (более 6 млн руб. по курсу ЦБ). Согласно таможенному законодательству, если пассажир перемещает наличные деньги в размере более 10 тыс. долл. в эквиваленте, он обязан задекларировать всю сумму и пройти на «красный» коридор», — говорится в сообщении.
Таким образом, как поясняется, гражданин России превысил сумму, допустимую к перемещению без заполнения таможенной декларации, более чем в 11 раз.
«В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». Максимальное наказание за данное преступление — штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет», — отмечается в сообщении.