Новосибирцы продали 25-рублёвую монету с Винни Пухом за 60 тысяч

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. продала на международном онлайн-аукционе бракованную монету номиналом 25 рублей за 700 евро — монета отчеканена на заготовке 10-рублёвой монеты с изображением Винни Пуха. С 17-процентной аукционной комиссией сумма продажи составила почти 60 тысяч рублей.

«Там всяких подобных [монет-ошибок] было очень много: пятирублёвки биметаллические, десятки, которые должны быть в двух металлах, но напечатаны в одном. Но Винни Пух дороже всех ушёл из подобных современных российских монет», — рассказал корреспонденту НГС руководитель нумизматической компании Станислав Кац.

Из монет-ошибок самой дорогой в плане соотношения номинала к цене покупки оказалась современная российская копейка. У монеты с обеих сторон был указан номинал — так называемый аверс. Эта копейка в пересчёте на российские рубли вместе с аукционной комиссией досталась покупателю за 7000 рублей.

Из самых интересных лотов среди монет российского дореволюционного периода был рубль 1755 года Елизаветы I, который продали за 5200 евро, и рубль 1734 года Анны Иоанновны, проданный за 2700 евро. Рубль Анны Иоанновны, как заметил Станислав Кац, был в отличном состоянии — лучше, чем в коллекции известного бизнесмена-коллекционера Вагита Алекперова

«Из необычных иностранных монет, наверное, можно выделить латвийские 2 сантима 1938 года. Эта монета уникальна — таких известно всего три штуки. Её отпечатали, хотели запустить в обращение, но почему-то передумали и не стали допечатывать тираж», — пояснил Станислав Кац. 2 сантима Латвии продали на аукционе за 2500 евро плюс комиссионный сбор.

На прошлом аукционе этой нумизматической компании так же дорого, как монета с Винни-Пухом, были проданы бракованные 25 рублей, посвящённые чемпионату мира по футболу.