Эксперты ЦБ рассказали о влиянии высокочастотной торговли на финансовый рынок

Эксперты Банка России провели исследование, впервые оценив присутствие высокочастотных участников на российском финансовом рынке и их влияние на его параметры.

Интерес к данной теме обусловлен возрастающей ролью высокочастотной торговли (High Frequency Trading, HFT) на организованных торгах. Так, на высокочастотных участников рынка приходится существенная доля в объеме торгов ликвидными инструментами, торгующимися на Московской бирже , что сопоставимо с показателями развитых финансовых рынков.

В исследовании использованы данные об организованных торгах наиболее ликвидными финансовыми инструментами, обращающимися на валютном, фондовом и срочном рынках Московской биржи.

Как показали результаты, HFT-компании в целом активно участвуют в процессах, протекающих на организованных торгах, — в частности, установлен их значительный вклад в предоставление доступной ликвидности. Кроме того, отмечается в исследовании, статистически HFT-участникам свойственно котировать финансовые инструменты на ценовых уровнях, более близких к спреду, чем невысокочастотным участникам рынка, что дополнительно свидетельствует о положительном эффекте действий HFT-участников на ликвидность рынка.

«Ликвидность — одна из важнейших характеристик качества рынка. Высоколиквидные рынки, на которых представлены разнообразные группы инвесторов, гораздо более устойчивы к попыткам одного лица или группы лиц повлиять на ценообразование на нем и, таким образом, менее подвержены проявлениям искусственной волатильности», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

При этом авторы доклада отмечают широкое разнообразие торговой активности различных HFT-участников, которая может противоположным образом влиять на показатели рынка.

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