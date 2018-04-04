Студенты-губкинцы приняли участие в «Модели ОПЕК»

С 28 по 30 марта в Губкинском университете и МГИМО прошла студенческая «Модель ОПЕК-2018». В ходе Модели участники воспроизвели работу организации стран-экспортеров нефти, а также продемонстрировали и приобрели дипломатические, ораторские и лидерские навыки.

Ежегодное мероприятие «Модель ОПЕК», проводимое студенческой секцией международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Губкинского университета совместно с клубом «Мировая энергетическая политика» Международного института энергетической политики и дипломатии университета МГИМО, позволяет всем желающим узнать больше о механизме действия и функционировании крупнейшего игрока на нефтяном рынке.

В составе различных команд все участники занимались решением кейса, условием которого было «Является ли добыча сланцевой нефти в США реальной угрозой выполнения Соглашения ОПЕК+ в 2018-2019 гг».

По окончании мероприятий были приняты резолюции по устойчивому развитию, ценообразованию и регулированию сделки ОПЕК+.