По ППС на душу населения РФ отстала от ведущих стран

За период с 1992 по 2016 год мировой ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения в ценах 2011 года, вырос примерно на 70%: с 8,9 до 15,1 тыс. интернациональных долларов.

Свои показатели улучшали многие страны. Среди них и Россия . За указанный период российский ВВП, рассчитанный по указанной методике, вырос почти в полтора раза: с 16,7 до 24,4 тыс. интернациональных долларов. Такие данные приводит Аналитический центр при правительстве, пишет "Независимая газета" . Специалисты центра исследовали, как менялась ситуация с неравномерностью развития стран. Анализ охватил 175 государств. За основу для своих расчетов исследователи взяли статистику Всемирного банка , используя методику, позволяющую нивелировать валютные колебания.

Аналитики выделили семь кластеров, в каждый из которых входят несколько десятков государств. «Кластерный подход дает представление о распределении стран по уровню развития в мире и избавляет от неудобств, связанных с рейтингованием отдельных стран», — поясняют исследователи.

Для некоторых стран нахождение в этом кластере можно расценивать как успех. Например, для Экваториальной Гвинеи, ставшей в 2017 году членом Организации стран — экспортеров нефти ( ОПЕК ). Потому что примерно за 25 лет она увеличила свой ВВП по ППС на душу населения в 19 раз. И если раньше Экваториальная Гвинея была в кластере беднейших стран, то теперь она в списке экономик «догоняющего развития, которые стремятся достичь в будущем уровня развитых стран».

Финляндия, Великобритания, Япония, Франция, Корея, Италия, Для России же это явно не лучшее положение в мире. Особенно если учесть, что на общемировом фоне РФ не просто не догнала ведущие экономики, а еще больше от них отстала. Потому что, как выясняется, несмотря на увеличение ВВП, Россия за эти годы переместилась из второго кластера в третий. Сейчас во второй кластер входят страны с душевым ВВП по ППС от 25,4 до 42,3 тыс. интернациональных долларов. Это, например, Бельгия Испания и т.д.

Как отмечает Аналитический центр, ухудшилось положение не только России: «Низкие темпы роста привели к тому, что с 1992 года Япония спустилась во второй кластер. Между 2008 и 2016 годами туда сдвинулась еще и группа высокоразвитых стран Евросоюза : это Италия, Франция, Великобритания, Бельгия, Финляндия».

Саудовская Аравия и Люксембург, Сингапур, Гонконг и Германия, Ирландия, Швейцария и Первый кластер богатейших стран включает экономики с душевым ВВП по ППС от 42,3 тыс. интернациональных долл. «В верхней части распределения произошли весьма примечательные сдвиги, сделавшие первый — наиболее богатый — кластер менее однородным. В 2016 году в состав кластера входят нефтеэкспортирующие ОАЭ Кувейт , маленькие по площади и размерам населения государства ( Макао Сан-Марино ). В него же, естественно, входят такие развитые европейские страны, как Норвегия Нидерланды , а также США Канада », — перечисляют исследователи.