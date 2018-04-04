Бузова объявила о начале эпохи Бузовой

Бузова запускает собственную криптовалюту и «не имеющую аналогов в мире» онлайн-платформу

Телеведущая Ольга Бузова запускает собственную криптовалюту и онлайн-платформу, которая, по её словам, «не имеет аналогов в мире». Криптовалюта получила название BUZCOIN, а IT-проект певицы будет называться Buzar.

«Я создаю империю», — заявила Бузова.

По словам певицы, она не нашла доверия в отношениях, но нашла его в криптовалютах.

«Я хочу вам напомнить, что мы живём в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», — добавила артистка.

Ранее телеканал ТНТ открыл кастинг для нового реалити-шоу, участники которого будут бороться за звание «мужчины для Ольги Бузовой».