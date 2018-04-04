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Бузова объявила о начале эпохи Бузовой
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Бузова запускает собственную криптовалюту и «не имеющую аналогов в мире» онлайн-платформу 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Ольга Бузова запускает собственную криптовалюту и онлайн-платформу, которая, по её словам, «не имеет аналогов в мире». Криптовалюта получила название BUZCOIN, а IT-проект певицы будет называться Buzar.
«Я создаю империю», — заявила Бузова.
По словам певицы, она не нашла доверия в отношениях, но нашла его в криптовалютах.
«Я хочу вам напомнить, что мы живём в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», — добавила артистка.
Ранее телеканал ТНТ открыл кастинг для нового реалити-шоу, участники которого будут бороться за звание «мужчины для Ольги Бузовой».
RT на русском: последние новости
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 Ещё 6 источников 
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