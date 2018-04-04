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Террористы активно используют криптовалюты, заявил глава ФСБ
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Террористы активно используют криптовалюты, заявил глава ФСБ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Международное террористическое подполье уже на высоком уровне овладело современными информационными технологиями и активно использует криптовалюты, а также расширяет связи среди хакеров, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", — сказал Бортников на открытии Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, только в минувшем году в РФ было предотвращено 25 терактов, совершено четыре.
"Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака. Наряду с этим, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения", — отметил директор ФСБ.
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