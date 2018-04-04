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ЦБ займется поиском ложной информации о банках в соцсетях
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ЦБ займется поиском ложной информации о банках в соцсетях 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Представитель Центробанка объяснил такое решение регулятора тем, что соцмедиа стали значимым источником информации для ЦБ, поэтому ежедневный мониторинг будет проходить не только в традиционных СМИ, но и в соцсетях.
В первую очередь ЦБ будет использовать этот инструмент для донесения гражданам информации: решения регулятора, ставки по вкладам и кредитам; также повышать финансовую грамотность населения и следить за распространение ложной информации о банках.
Изучать соцсети для регулятора будет диджитал-агентство «Далее» (выиграло открытый конкурс и получило контракт на 25 млн рублей). Список соцсетей для мониторинга пока не сформирован, однако известно, что агентство будет не только анализировать информацию, но и давать регулятору советы по реагированию на инфоповоды.
Аналитик «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин считает, что через соцсети Центробанку будет легче повышать финансовую грамотность граждан, в том числе рассказывая о высоких рисках инвестиций в криптовалюты, на рынок Forex и бинарные опционы.
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