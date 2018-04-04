Ещё
В США ошиблись с флагом Швеции во время IPO Spotify
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

NYSE ошиблась с флагом Швеции во время IPO Spotify 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Getty Images for Spotify
Во время первичного размещения акций шведского музыкального стримингового сервиса, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) ошиблась с флагом и вывесила символ Швейцарии. Об этом сообщает The Verge.
По истечению некоторого времени, данная ошибка была устранена.
В первый день торгов на бирже, по данным Bloomberg, акции Spotify торговались на уровне $165,9.
Газета.Ru: последние новости
Клименко прокомментировал желание Бузовой выпустить криптовалюту Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией Фондовый рынок США открылся падением
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»206
Япония заявила протест России108
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин145
Шойгу предупредил о новой угрозе237
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение