NYSE ошиблась с флагом Швеции во время IPO Spotify 

Во время первичного размещения акций шведского музыкального стримингового сервиса, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) ошиблась с флагом и вывесила символ Швейцарии. Об этом сообщает The Verge.
По истечению некоторого времени, данная ошибка была устранена.
В первый день торгов на бирже, по данным Bloomberg, акции Spotify торговались на уровне $165,9.
NYSE using the Swiss flag for @Spotify entering the stock market. $SPOT 😂 #spotifyipo 🇨🇭🇸🇪 pic.twitter.com/VUBOJFTILF— Joachim Löfstedt (@jlofstedt) 3 апреля 2018 г.