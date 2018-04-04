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NYSE ошиблась с флагом Швеции во время IPO Spotify
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NYSE ошиблась с флагом Швеции во время IPO Spotify 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Getty Images for Spotify
Во время первичного размещения акций шведского музыкального стримингового сервиса, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) ошиблась с флагом и вывесила символ Швейцарии. Об этом сообщает The Verge.
По истечению некоторого времени, данная ошибка была устранена.
В первый день торгов на бирже, по данным Bloomberg, акции Spotify торговались на уровне $165,9.
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