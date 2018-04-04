Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дорожают 

Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,48%, до 5,45 доллара, "Лукойла" — на 0,18%, до 68,36 доллара, "Новатэка" — на 0,7%, до 136,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,12% — до 4,83 доллара, "Газпром нефти" — на 0,19%, до 25,9 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ повышалась на 0,4%, до 2 долларов, Сбербанка — на 0,75%, до 18,57 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,57%, до 21,88 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 0,07%, до 18,79 доллара, "Северстали" — на 0,23%, до 15,02 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,26% — до 24,84 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 0,78%, до 18,47 доллара, "Ленты" — на 0,78%, до 5,86 доллара. Цена расписок АФК "Система" падала на 2,59%, до 3,99 доллара.