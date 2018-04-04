Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дорожают

Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ повышалась на 0,4%, до 2 долларов, Сбербанка — на 0,75%, до 18,57 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,57%, до 21,88 доллара.