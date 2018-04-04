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В. Жириновский призвал ввести лимит торговой наценки на товары не более 20%
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В. Жириновский призвал ввести лимит торговой наценки на товары не более 20% 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести лимит торговой наценки на товары не более 20%. Об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний на тему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в Госдуме.
«Надо национализировать все торговые сети — это раз. Во-вторых, — ввести лимит ограничения торговой наценки. Наценка производителя не должна превышать 20%. Если молоко 6 руб. (по себестоимости, — прим. Агентства «Москва»), то мы должны за него заплатить 7,2 руб. за пачку, а не 50 руб.», — сказал В. Жириновский.
Он отметил, что данный метод повлияет на снижение цен.
«Сразу будут цены падать, меньше людей будут заниматься мошенническими схемами.
Мы, фракция ЛДПР, много раз вносили поправки. Торговая наценка не больше 20%», — добавил В. Жириновский.
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