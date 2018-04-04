ГК Teletrade: лицензированный форекс-дилер защищен лучше банка

«Риски в торгах на фондовой бирже по-прежнему высоки, но с точки зрения защиты денег, которые вы принесете, лицензированный форекс-дилер, пожалуй, защищен даже лучше банка», — сказал Сергей Лысаков.