Российский госдолг остается в режиме плавной консолидации, — Аналитики Росбанка

Вчера бенчмарки ОФЗ с фиксированными купонами прибавили от 1 бп до 3 бп в доходности, что было наиболее отчетливо видно в бумагах с короткой и средней дюрацией.

Сегодня все внимание будет приковано к дебютному аукциону 20 млрд руб. новой 10-летней ОФЗ 52002, индексируемой на уровень инфляции. На сегодняшний день мы оцениваем справедливый уровень цены для бумаги в 96% от номинала, однако, мы готовы допустить и более агрессивные заявки от участников рынка, для которых она представляет интерес, прежде всего, в качестве долгосрочной защиты от инфляции с суверенным кредитным риском.