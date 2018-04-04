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Tele2 и «ОнЛайм» запустили совместную акцию «20% на счет»
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Tele2 и «ОнЛайм» запустили совместную акцию «20% на счет» 

Банки.ру 1 час назад
Оператор Tele2 и ПАО «Ростелеком» запустили в Москве акцию «20% на счет»: абоненты Tele2, пользующиеся домашним Интернетом и ТВ от «ОнЛайм» (столичный филиал «Ростелекома»), получат на счет мобильного телефона до 20% стоимости услуг провайдера.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться в программе лояльности «Больше» Tele2 или активировать услугу в личном кабинете оператора «ОнЛайм». Клиенты смогут воспользоваться скидкой при внесении средств на счет мобильного телефона в текущем месяце. Сумма бонуса составит 20% от стоимости услуг «ОнЛайм», но не больше 150 рублей.
«Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и предоставляет высокоскоростной мобильный Интернет в любой точке Москвы и Московской области. Однако у себя дома многие москвичи по-прежнему выходят в Сеть с компьютера и ноутбука. Компания «Ростелеком» является лидером в сегменте фиксированного интернет-доступа, и число ее ШПД-абонентов продолжает расти. Именно поэтому мы запускаем совместную акцию, которая позволит пользователям домашнего Интернета существенно экономить и на мобильном. По нашим данным, для большинства московских абонентов сумма скидки составит до 60% от среднего счета за месяц мобильной связи. Поощряя увлечения и привычки клиентов, мы стремимся привнести комфорт в их повседневную жизнь», — комментирует коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов.
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