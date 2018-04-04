Промсвязьбанк предлагает вклад «Растущий доход»

Промсвязьбанк с 4 марта ввел вклад «Растущий доход». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 20 млн рублей.

Срок вклада составляет 360 дней и разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная процентная ставка: с первого по 90-й день — 6%, с 91 по 180-й день — 6,5%, с 181 по 270-й день — 7%, с 271 по 360-й день — 8%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,88%.

Вклад можно пополнять в течение 60 календарных дней с даты оформления договора. Минимальная сумма допвзноса не ограничена.

Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода или капитализируются.

Нелли Кучихина. «При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды сохраняются, за неполные — выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру

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