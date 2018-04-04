В воскресенье все желающие могут принять участие в акции «Радуга здоровья»

7 апреля в ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле с 12 часов будет проходить акция «Радуга здоровья». На первом этаже волонтеры совместно со специалистами областного центра медицинской профилактики организуют семь модулей, где каждый желающий сможет проверить артериальное давление, измерить вес, возраст сосудов, индекс жировой массы, а также уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

— Мероприятие организовано в рамках всероссийской акции «Будь здоров», — рассказала главный врач ОЦМП Светлана Гамаянова. — Мы уже не первый год реализуем подобные проекты, и они всегда пользуются у ярославцев большой популярностью. Тем более мы постарались, чтобы акция была интересна людям разных возрастов.

Основными целями всероссийского мероприятия являются формирование у населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, а также выработка навыков и умений, необходимых для ведения здорового образа жизни. Волонтеры-медики организуют брейн-ринги, профилактические квесты, интерактивные «энерготочки», дебаты.

Также в рамках акции запланированы выступления творческих коллективов, выставка-конкурс детских рисунков, фестиваль-конкурс «Юная мисс „Красота и здоровье — 2018“ и много других интересных мероприятий.