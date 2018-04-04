Ещё
Дагестан готов в четвертый раз принять участие в акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дагестан готов в четвертый раз принять участие в акции «Бессмертный полк» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов на совещании с ведомствами, которые рассмотрели организационные вопросы акции.
«Опыт в проведении Всероссийской акции у республики есть, и мы должны его использовать, так как все это требует большой организаторской работы, которую, с учетом всех вопросов безопасности, надо провести на должном уровне», — говорит Карибов.
Республика принимает участие в акции уже в четвертый раз, шествие начнется на центральной площади Махачкалы, направится по проспекту Расула Гамзатова к Приморскому бульвару и пройдет 9 мая.
В этом году «Бессмертный полк» пополнится волонтерами и медиками.
Фото: matveychev-oleg.livejournal.com
Mirmol.ru: последние новости
Около 21% алкоголя в России — подделка Из Дагестана в Иран: число экспортируемого зерна составила 137 тысяч «Даже не сомневайтесь». Путин о наказании виновных в кемеровской трагедии (ВИДЕО)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе109
Путин заявил о полном разгроме ИГ259
Украине «перекроют» Керченский пролив768
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»53
Американский офицер убил жену из России30
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение