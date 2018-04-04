Дагестан готов в четвертый раз принять участие в акции «Бессмертный полк»

Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов на совещании с ведомствами, которые рассмотрели организационные вопросы акции.

«Опыт в проведении Всероссийской акции у республики есть, и мы должны его использовать, так как все это требует большой организаторской работы, которую, с учетом всех вопросов безопасности, надо провести на должном уровне», — говорит Карибов.

Республика принимает участие в акции уже в четвертый раз, шествие начнется на центральной площади Махачкалы , направится по проспекту Расула Гамзатова к Приморскому бульвару и пройдет 9 мая.

В этом году «Бессмертный полк» пополнится волонтерами и медиками.

Фото: matveychev-oleg.livejournal.com