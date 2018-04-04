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Авиакомпания AirAsia выпустила собственную криптовалюту
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Авиакомпания AirAsia выпустила собственную криптовалюту 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Крупнейшая бюджетная авиакомпания Юго-Восточной Азии, базирующаяся в Малайзии, выпустила свою криптовалюту — BigCoin
Уже начиная с апреля, цены на билеты на сайте компании будут указаны как в мировых валютах, так и в бигкоинах. Цифровыми деньгами можно оплатить и обновление мест, питание в полете и другие услуги. Глава компании Тони Фернандес надеется, что уже в ближайшем будущем бигкоины начнут принимать к оплате сторонние компании.
В январе AirAsia запустили мобильный кошелек BigPay, который позволяет пассажирам покупать продукты и напитки непосредственно во время полета с помощью бортового Wi-Fi.
AirAsia — малайзийская бюджетная авиакомпания, самая крупная в Азии. Совершает местные и международные перелёты по более чем 400 направлениям в 25 странах.
Источник: Правда.ру
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