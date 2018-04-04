Авиакомпания AirAsia выпустила собственную криптовалюту

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Юго-Восточной Азии, базирующаяся в Малайзии , выпустила свою криптовалюту — BigCoin

Уже начиная с апреля, цены на билеты на сайте компании будут указаны как в мировых валютах, так и в бигкоинах. Цифровыми деньгами можно оплатить и обновление мест, питание в полете и другие услуги. Глава компании Тони Фернандес надеется, что уже в ближайшем будущем бигкоины начнут принимать к оплате сторонние компании.

В январе AirAsia запустили мобильный кошелек BigPay, который позволяет пассажирам покупать продукты и напитки непосредственно во время полета с помощью бортового Wi-Fi.

AirAsia — малайзийская бюджетная авиакомпания, самая крупная в Азии. Совершает местные и международные перелёты по более чем 400 направлениям в 25 странах.

Источник: Правда.ру