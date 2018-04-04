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Ибрагимович отклонил предложение китайского клуба с зарплатой в 100 миллионов долларов
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Ибрагимович отклонил предложение китайского клуба с зарплатой в 100 миллионов долларов 

Советский спорт 35 минут назад
Фото: Soccer News
Сообщается, что китайский клуб, название которого не указано, предлагал шведу контракт с зарплатой в 100 миллионов долларов, но форвард отказался. При этом в «Гэлакси» он заработает намного меньше — три миллиона долларов за два сезона.
Также сообщается, что поначалу Златана и его агента Мино Райолу не устраивала такая сумма, но затем футболист решил, что деньги на данном этапе его карьеры — не главное. Напомним, в своем дебютном матче в MLS против «Лос-Анджелеса» Ибрагимович сделал дубль и принес победу своей команде со счетом 4:3.
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