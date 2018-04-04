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Ибрагимович отказался от контракта на 100 млн долларов из Китая
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Ибрагимович отказался от контракта на 100 млн долларов из Китая 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ради перехода в клуб MLS отклонил щедрое предложение из Китая.
Sport Illustrated со ссылкой на технического директора «Гэлакси» Йована Киовски сообщает, что один из клубов Поднебесной предлагал 36-летнему шведу контракт на несколько лет с общим окладом в 100 миллионов долларов. Однако Ибрагимович стремился попасть именно в США, поэтому согласился на предложение «Гэлакси» с зарплатой в три миллиона.
В своем дебютном матче в МЛС Ибрагимович в ворота «Лос-Анджелеса», а «Гэлакси» победил земляков со счетом 4:3.
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