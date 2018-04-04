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Цена золота колеблется
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Цена золота колеблется на новостях о планах США по пошлинам на китайские товары 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Цена золота колеблется в символическом плюсе на фоне публикации списка китайских товаров, на которые США могут ввести импортные пошлины, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или 0,04% — до 1337,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,02% — до 16,39 доллара за унцию.
В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. Министерство коммерции КНР и МИД Китая выразили решительный протест против действий США.
"Если торговый конфликт будет усугубляться дальше и не будет выработано какое-либо быстрое решение, цена на золото потенциально может преодолеть уровень сопротивления в 14 тысяч долларов за унцию", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).
Ключевым фактором для рынка золота станет реакция Китая, — это может сменить настроения на рынке и возродить спрос на безрисковые активы, отмечает эксперт. Геополитическая напряженность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
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