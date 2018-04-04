«По оценкам правительственных экономистов, Москва и Китай не досчитаются по 3 миллиарда долларов» 

«Не все обещания политиков реализуются — где-то в силу тактических действий, где-то в силу активного противодействия оппонентов или же смены курса самого лидера, где-то в силу объективных причин. Справедливости ради стоит отметить, что президент США Трамп последователен и даже несмотря на то, что одно из его предвыборных обещаний, строительство стены на границе с Мексикой, вероятно, отложено в долгий ящик, вряд ли кто-то решится сейчас утверждать, что он не захочет вернуться к нему в дальнейшем. Так было и с его угрозами в адрес Китая. Все воспринимали это как чистой воды популизм, но нет. Мир действительно на какой-то миг оказался на пороге войны США и Китаем, и кто знает может она все же начнется, если уступки Пекина не удовлетворят Вашингтон. Началось все с введением пошлин на импорт стали и алюминия, что в теории должно поддержать сталелитейный сектор США за счет американских потребителей, на которых ляжет нагрузка по переносу теми же автопроизводителями возросших издержек.
Но радоваться и пить шампанское пришлось им недолго — из числа стран, на которые эти ограничительные меры будут распространяться пусть и временно, но исключены: Евросоюз, Корея, Австралия, Аргентина, Бразилия, Мексика и Канада. Последние две в силу готовности учесть пожелания США по корректировке Североамериканского соглашения о свободной торговле НАФТА. В итоге в нем остались Россия, Япония и Китай. США либо уже, либо чуть позже получат ответные контрмеры. Совокупно три страны поставляют 5,3 млн тонн стали, причем Россия — более половины, выступая пятым в табеле о рангах импортером в США. Именно на них придется наиболее серьезный ущерб. Подсчитывать потери пока можно выборочно — переговоры США и внешнеторговых партнеров будут продолжены и от того, насколько „пожелания“ Вашингтона будут „учтены“ можно будет подсчитывать ущерб для конкретных стран и мировой торговли в целом. На текущий момент Москва и Китай по оценкам правительственных экономистов не досчитаются по $3 млрд
Несмотря на смягчение пошлин сталелитейные компании не остались внакладе — инвесторы, которые покупали их акции после победы Трампа смогли заработать к концу I квартала в среднем 32,3% (в качестве ориентира был выбран ETF VANECK STEEL). Было и больше, но это все равно оказалось более выгодным, чем покупка „широкого рынка“, характеризуемого индексом S&P 500 (+23,43%). Могли прогадать инвесторы с покупкой ресурсных компаний: угольных (VANECK VECTORS COAL ETF +16,11%) и связанных с нефтедобычей ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF +8,93%. Последние выглядят еще большими аутсайдерами в сравнении с динамикой цен на нефть (WTI +44,79%). Трамп смягчил регулирование, фактически „продавив“ „лобби“ экологов, но рынок это не оценил. Однако с большим энтузиазмом он отнесся к бряцанью оружия штатами — капитализация производителя военной техники Lockheed Martin взлетела на 41,2%, производителя ракет Raytheon — на 58,80%, Boeing, который производит в том числу продукцию военного назначения — почти на 126%. Однако в последнем случае во многом это отражение усиление конкурентных позиций на рынке гражданских авиалайнеров и рост заказов в условиях активного роста авиаперевозок».