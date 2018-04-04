Ещё
«Стоимость доходит до 100 миллионов»: в Екатеринбурге подорожали большие квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Стоимость доходит до 100 миллионов»: в Екатеринбурге подорожали большие квартиры 

e1.ru 21 минуту назад
Фото: e1.ru
Цены на трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры в Екатеринбурге за три месяца 2018 года выросли на 2,7% и 2,3%, подсчитали специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU.
По данным аналитиков, средняя цена трёхкомнатной квартиры в городе составляет 5,62 миллиона рублей, четырехкомнатной — 8,25 миллиона рублей. Стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир за этот период практически не изменилась.
— Просторные квартиры — лидеры по росту средней цены не только за последний квартал, но и за прошедший год среди всех сегментов рынка. По сравнению с мартом прошлого года средняя цена «трёшек» подскочила на 6%, а четырёхкомнатных — на 8,7%, — добавляет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Основная причина роста цен — резкое увеличение очень дорогих объектов в продаже, цены на которые доходят до 100 миллионов рублей. Такие объекты влияют на весь сегмент в целом.
По данным N1.RU, самые доступные большие квартиры находятся в отдаленных микрорайонах города в домах старого фонда. Так, цена четырехкомнатной квартиры в микрорайоне Елизавет примерно совпадает со средней ценой однокомнатной квартиры в центральной части города. Оба объекта можно купить за 3,3 миллиона рублей.
Самая низкая стоимость квадратного метра — менее 50 тысяч рублей — зафиксирована в больших квартирах на Старой Сортировке. В таких районах, как Компрессорный, Елизавет, Кольцово, Вторчермет, Химмаш, Новая Сортировка, Академический, Уралмаш, ЖБИ и Уктус цена «квадрата» находится в пределах 50–60 тысяч рублей. Свыше 60 тысяч рублей квадратный метр стоит, например, на Эльмаше и в центре города. По некоторым объектам большой площади в центре города средняя цена квадратного метра превышает 100 тысяч рублей.
Но есть в Екатеринбурге и просторные квартиры с ценой метра гораздо ниже средней по району. Например, четырехкомнатная квартира на улице Бисертской (Елизавет) площадью 85 квадратных метров стоит всего 3,29 миллиона рублей, то есть «квадрат» стоит 38,7 тысячи рублей.
А квадратный метр в 105-метровой четырехкомнатной квартире на Технической (Старая Сортировка) еще дешевле — 35,9 тысячи рублей. Весь объект стоит 3,82 миллиона.
В конце марта мы искали самые маленькие отдельные квартиры города в открытой продаже. Считается, что чем меньше метраж, тем дороже цена квадратного метра. В самой маленькой квартире Екатеринбурга на улице Ясной (11,5 кв. м) метр стоит 103,3 тысячи рублей. А в самой дешевой из топ-5 маленьких квартир (в Компрессорном, 12,7 кв. м) стоимость «квадрата» составляет около 63 тысяч рублей.
e1.ru: последние новости
От «эконома» до «праздника»: вместе с родителями Екатеринбурга составили смету выпускного в садике В Екатеринбурге полиция поймала парней, которые с гантелями нападали на прохожих «Все включено, за 80 тысяч»: в Екатеринбурге расследуют дело о продаже детей-сирот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив88
Россия испытала противоспутниковое оружие99
США восхитились новыми кораблями России119
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»202
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение