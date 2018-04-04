«Стоимость доходит до 100 миллионов»: в Екатеринбурге подорожали большие квартиры

Цены на трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры в Екатеринбурге за три месяца 2018 года выросли на 2,7% и 2,3%, подсчитали специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, средняя цена трёхкомнатной квартиры в городе составляет 5,62 миллиона рублей, четырехкомнатной — 8,25 миллиона рублей. Стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир за этот период практически не изменилась.

— Просторные квартиры — лидеры по росту средней цены не только за последний квартал, но и за прошедший год среди всех сегментов рынка. По сравнению с мартом прошлого года средняя цена «трёшек» подскочила на 6%, а четырёхкомнатных — на 8,7%, — добавляет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Основная причина роста цен — резкое увеличение очень дорогих объектов в продаже, цены на которые доходят до 100 миллионов рублей. Такие объекты влияют на весь сегмент в целом.

По данным N1.RU, самые доступные большие квартиры находятся в отдаленных микрорайонах города в домах старого фонда. Так, цена четырехкомнатной квартиры в микрорайоне Елизавет примерно совпадает со средней ценой однокомнатной квартиры в центральной части города. Оба объекта можно купить за 3,3 миллиона рублей.

Самая низкая стоимость квадратного метра — менее 50 тысяч рублей — зафиксирована в больших квартирах на Старой Сортировке. В таких районах, как Компрессорный, Елизавет, Кольцово, Вторчермет, Химмаш, Новая Сортировка, Академический, Уралмаш, ЖБИ и Уктус цена «квадрата» находится в пределах 50–60 тысяч рублей. Свыше 60 тысяч рублей квадратный метр стоит, например, на Эльмаше и в центре города. По некоторым объектам большой площади в центре города средняя цена квадратного метра превышает 100 тысяч рублей.

Но есть в Екатеринбурге и просторные квартиры с ценой метра гораздо ниже средней по району. Например, четырехкомнатная квартира на улице Бисертской (Елизавет) площадью 85 квадратных метров стоит всего 3,29 миллиона рублей, то есть «квадрат» стоит 38,7 тысячи рублей.

А квадратный метр в 105-метровой четырехкомнатной квартире на Технической (Старая Сортировка) еще дешевле — 35,9 тысячи рублей. Весь объект стоит 3,82 миллиона.

В конце марта мы искали самые маленькие отдельные квартиры города в открытой продаже. Считается, что чем меньше метраж, тем дороже цена квадратного метра. В самой маленькой квартире Екатеринбурга на улице Ясной (11,5 кв. м) метр стоит 103,3 тысячи рублей. А в самой дешевой из топ-5 маленьких квартир (в Компрессорном, 12,7 кв. м) стоимость «квадрата» составляет около 63 тысяч рублей.