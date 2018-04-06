«Аризона» согласовала 3-летний контракт с Раантой

«Аризона» и голкипер Антти Раанта договорились об условиях нового контракта. 28-летний финн заключит с клубом трехлетний контракт и будет зарабатывать приблизительно 4 миллиона долларов в год, сообщает Arizona Sports.

Раанта летом мог стать неограниченно свободным агентом. Его зарплата по действующему контракту — 1 миллион долларов в год.

В нынешнем сезоне Раанта провел 46 игр, в которых одержал 21 победу при коэффициенте надёжности 2,24 и проценте отраженных бросков 93,0.

За карьеру в НХЛ финский вратарь выиграл 68 из 140 игр при коэффициенте надёжности 2,30 и проценте отраженных бросков 92,2.