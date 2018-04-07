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«Аризона» переподписала голкипера
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«Аризона» переподписала голкипера 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Голкипер Антти Раанта подписал новый трехлетний контракт с «Аризоной», информирует пресс-служба НХЛ.
Финансовые условия соглашения не разглашаются.
Нынешний сезон стал первым для 28-летнего вратаря в «Койотс». Он мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
Раанта и центрфорвард Дерек Степан перешли в «Койотс» из «Рейнджерс» 23 июня 2017 года в рамках обмена на Энтони Дианджело и право выбора в первом раунде драфта (седьмой номер — Лиас Андерссон).
Раанта сыграл 46 матчей в нынешнем чемпионате, выиграв 21 (21-16-6) и установив личные рекорды по количеству проведенных матчей и одержанных побед. 22 игры он пропустил из-за травмы.
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