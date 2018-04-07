«Аризона» переподписала голкипера

Голкипер Антти Раанта подписал новый трехлетний контракт с «Аризоной», информирует пресс-служба НХЛ.

Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Нынешний сезон стал первым для 28-летнего вратаря в «Койотс». Он мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

Раанта сыграл 46 матчей в нынешнем чемпионате, выиграв 21 (21-16-6) и установив личные рекорды по количеству проведенных матчей и одержанных побед. 22 игры он пропустил из-за травмы.