Биржи АТР изменяются разнонаправленно на новостях из Китая и США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы пытаются оценить новости относительно торговых отношений между США Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3161,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1854,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался 0,08%, до 30157,4 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,86%, до 2421,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,03%, до 5750 пунктов, японский Nikkei 225 — опускался на 0,08%, до 21275,18 пункта.

На настроения участников торгов определенное влияние оказывают новости из США и Китая, связанные с торговыми отношениями между странами. Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.