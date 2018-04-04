В Киргизии финансовые операции все чаще осуществляются в нацвалюте

Власти Киргизии продолжают кампанию, призванную снизить зависимость финансово-кредитного рынка от основной в КР резервной валюты. По итогам прошлого года, озвученным главой Национального банка (НБ) республики Толкунбеком Абдыгуловым, доля доллара в сделках продолжает заметно сокращаться. Киргизстанцы все чаще осуществляют операции в местной валюте. Однако о полном переходе к сделкам в сомах говорить пока рано.

Финансисты называли долларизацию одной из основных проблем киргизской экономики еще несколько лет назад. К примеру, в 2013 году почти две трети кредитов коммерческие банки предпочитали выдавать в резервной валюте. Объяснялось это выбором клиентов. Население и организации, как отмечалось, предпочитали держать значительную часть сбережений в долларах, несмотря на снижение доходности по таким вкладам.

Зависимость от доллара привела к тому, что финансовая система страны была значительно подвержена внешним рискам, связанным с колебаниями курса иностранной валюты на мировом и региональном рынках. Национальный банк ежегодно направлял до нескольких сотен миллионов долларов на поддержание сома. Без интервенций не обходится и сегодня. За неполный квартал 2018 года, по официальным данным, регулятор продал на межбанковском рынке республики порядка пяти миллионов долларов.

Интервенции позволяют финансистам уверенно заявлять о сохранении стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке и даже некотором росте курса сома. С начала года, по словам председателя НБ Толкунбека Абдыгулова, укрепление национальной валюты Киргизии оценивается в один процент.

Успех кампании по дедолларизации экономики Киргизии также еще достаточно скромен, хотя в отдельных сферах доля валюты США в сделках все же упала ниже психологической отметки. Особенно это заметно в так называемом кредитном портфеле. Доля доллара в общем объеме займов, выданных банками, снизилась в 2017 году с 45-ти до 35 процентов. Сам кредитный портфель вырос к началу 2018-го на 16 процентов и, в основном, это произошло за счет операций в сомах. При этом займы, выданные в нацвалюте, превысили по объему долларовые только в 2016 году.

Доля доллара в депозитах, хранящихся в коммерческих банках, вместе с тем, остается довольно высокой. Это свидетельствует о том, что значительная часть граж-дан и организаций пока недостаточно доверяют сому. В резервной валюте до сих пор хранится порядка 47,5 процента вкладов.

Годом ранее уровень долларизации депозитов составляла 51 процент. Снижение популярности американской валюты у вкладчиков с учетом этих цифр можно назвать незначительным. Тем не менее показатель все-таки опустился ниже психологической отметки, которая позволяет утверждать: больше половины депозитов в Киргизии уже хранятся в сомах.